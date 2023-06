Čakanje v obdobju Whatsappa najbolj izbran naslov

V slovenskem višješolskem centru v Gorici se je danes začel maturitetni izpit za 73 dijakov šestih učnih smeri. Maturanti so se preizkusili v prvi pisni nalogi iz slovenščine, izbirali pa so lahko med tremi tipologijami besedil: analizo literarnega besedila (tip A), analizo in tvorbo razpravljalnega besedila (tip B) in kritičnim pojasnjevalnim razmišljanjem o aktualni temi (tip C).

Prvi tip, analiza literarnega besedila, je ponujal poezijo, in sicer pesem Danes Svetlane Makarovič, ter odlomek iz Pahorjevega romana Mesto v zalivu. Za tip B, analizo in tvorbo razpravljalnega besedila, so dijaki lahko izbirali med tremi teksti, in sicer zgodovinsko razpravo na podlagi odlomka iz knjige Cena domoljubja Johna Earlea, besedilo oz. članek o teoriji vsega Mateja Huša ter odlomek iz dela Dieci cose che ho imparato Piera Angele. Kar se tiče tipa C, in sicer razmišljanja o aktualni temi, so maturantje lahko komentirali odprto pismo ministru Bianchiju o ponovni uvedbi pisnih nalog na maturitetnem izpitu ali se posvetili razmišljanju o čakanju v obdobju neposrednega sporočanja preko Whatsappa, pri čemer jim je bil v pomoč članek iz dnevnika la Repubblica Marca Belpolitija. Prav zadnji tip besedila je bil na goriških višjih šolah najbolj izbran.

Po mnenju predsednic komisij so bila besedila raznolika, tako da je lahko prav vsak dijak našel vsebino, ki mu je najbolj ležala. Komisijama na klasičnem liceju Primoža Trubarja in na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča predseduje prof. Flavija Bezeljak, ki je dijake videla zelo umirjene in domneva, da so jim naslovi in besedila ustrezali. Po mnenju prof. Marije Kostnapfel, članice komisij dveh licejih, so bile letošnje teme zelo raznolike in če je bilo Pahorjevo besedilo lahko pričakovati, je po njenem mnenju pesem Svetlane Makarovič pravo presenečenje, medtem ko je bil zgodovinski naslov precej zahteven. Na klasičnem liceju, kjer je letos sedem maturantov, so se vsi, razen enega dijaka, ki je analiziral Pahorjevo besedilo, odločili za besedilo tipa B2, in sicer razmišljanje o čakanju v obdobju Whatsappa. Sedemnajst maturantov na znanstvenem liceju je enakomerno izbralo med nalogo tipa C2 o Whatsappu, pismom ministru Bianchiju, besedilom o teoriji vsega in odlomkom iz dela Piera Angele.