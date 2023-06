S pisno nalogo iz slovenščine se je začela matura (FOTO)

Mature so letos končno ponovno stekle kot pred pandemijo, pri čemer so za dijake seveda spet v ospredju predvesme vsebine, razmere pa so vendarle nekoliko bolj sproščene.

Pred licejem Franceta Prešerna so maturanti bili že zelo zgodaj pripravljeni na vstop in pisanje. Izbirali so med raznolikimi naslovi, ki jim dovoljujejo ne samo dokazovanje pridobljenega znanja, ampak tudi kritično razmišljanje o današnji družbi.

Med letošnjimi temami so Svetlana Makarovič, pesem Danes in Boris Pahor, odlomek iz Mesta v zalivu (tipologija A); John Earle - Cena domoljubja, Matej Huš - Kako do končne teorije vsega in Piero Angela (tipologija B); prevod italijanskih besedil (tipologija C).