Čas je za nov zakon o lovu

Spremeniti je treba državni zakon o lovu in divjadi. Goriški prefekt Massimo Marchesiello bo skupaj z deželnim odbornikom Stefanom Zannierom pripravil dopis, s katerim bosta državno vlado opozorila na vse večjo škodo, ki jo zlasti v goriški pokrajini povzročajo divji prašiči in na splošno divjad. Tako so se dogovorili med včerajšnjim srečanjem na goriški prefekturi, ki so se ga udeležili župani iz raznih občin goriške pokrajine (Števerjan je zastopala Franca Padovan), predstavniki gozdne straže, sil javnega reda in kmečkih stanovskih organizacij. Navzoča sta bila tudi deželna svetnika Ilaria Dal Zovo in Igor Gabrovec.

Pri organizaciji srečanja je sodeloval Walter Bandelj, pooblaščeni občinski svetnik za Podgoro, Pevmo, Štmaver in Oslavje, ki že leta opozarja na potrebo po čim prejšnjem sprejetju ukrepov za preprečevanje škode od divjadi. »Upravljanje z divjadjo ureja državni zakon iz leta 1992, ki ni več v skladu s časom, saj so se razmere v tridesetih letih povsem spremenile; divjadi je danes vse več,« poudarja Walter Bandelj.