»Časa za sedenje na lovorikah ni več«

Petnajst mesecev po imenovanju Nove Gorice v partnerstvu z Gorico za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025, je Zavod GO! 2025 le dobil direktorico s polnim mandatom. Kaja Širok pravi, da se zaveda velikih pričakovanj okolja in velike odgovornosti, ki jo je sprejela s funkcijo. V tem trenutku je najpomembneje, da zavod zaposli ključne ljudi in s polno paro začne z delovanjem. Časa namreč ni več veliko, konec leta 2024, ko mora biti vse pripravljeno za leto, od katerega si območje na obeh straneh meje nadeja, da bo mu prineslo prepotreben zagon, bo kmalu tu. Kot pravi novoimenovana direktorica Zavoda GO! 2025, je projekt treba čim prej zagnati tako, da se bodo prebivalci obeh mest čim prej aktivno začeli udeleževati ne le dogodkov kot gledalci, ampak kot tisti, ki bodo »participativno tudi sodelovali, česar si zelo želimo«. »EPK pripada občanom obeh mest in vabljeni so, da sodelujejo pri pripravah,« poudarja direktorica.

LETOS 13 ZAPOSLITEV

V tem letu naj bi se na omenjenem zavodu, poleg drugega kadra, zaposlili trije pomočniki direktorja, poleg programskega pomočnika oz. umetniškega vodje in pomočnika za kadrovsko-finančne zadeve bo zavod imel še pomočnika direktorja za čezmejno sodelovanje, saj gre za prvo čezmejno prestolnico kulture, »se pravi pravo evropsko prestolnico kulture«, poudarja direktorica Širok in dodaja: »Ne smemo pozabiti, da gre za projekt, ki ga skupaj vodita Javni zavod GO! 2025 in EZTS GO, ki je enakovreden partner«. Denar za zaposlitve za leto 2022 prihaja iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. Do konca letošnjega leta bo Zavod skupno zaposlil 13 ljudi. »Na kakšen način se bodo naprej podpisovale pogodbe z Ministrstvom za kulturo, je pa stvar pogovorov z ministrstvom,« dodaja Kaja Širok. Po statutu je predviden tudi pomočnik direktorja za dolgoročni učinek, ki se ukvarja s t. i. dediščino evropske prestolnice kulture v prostoru, kjer projekt poteka. »Moje mnenje je, da tega pomočnika direktorja do leta 2024 ne potrebujemo. Osredotočiti se moramo na stvari, ki jih trenutno delamo, in v opolnomočenje programov in izvajalcev programov na slovenski in italijanski strani – v širši regiji. Pomočnik za dolgoročni učinek bo ostal še v letu 2026, potem ko bodo drugi v letu 2025 skupaj z zavodom »izginili«,« pojasnjuje sogovornica.