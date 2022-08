Če povem še danes

Ta konec tedna se v Čepovanu odvija tridnevni alternativni festival Če povem. Čezmejni dogodek povezuje slovenske in italijanske glasbenike, pesnike, literate in druge umetnike, zato nudi bogat kulturni program v znamenju angažirane glasbe, poezije in knjižnih novosti. Da je vse še bolj pravljično, se festival odvija v neokrnjeni naravi pri hiši s številko 83 v Čepovanu.

V Čepovanu, ki ima več kot dvesto let, se je rodil Karlo Vončina, oče Antona Špacapana, enega glavnih organizatorjev festivala Če povem. »Tu je bilo deset bratov, ki so nekoč kot gozdarji vozili les z vpregami v Trst. Pod fašizmom je moral moj oče v italijansko vojsko, ker bi ga sicer zaprli. Po njegovi smrti sem postal eden od dedičev te hiše. Ko sem v Čepovan prišel po mnogih letih, sem se v ta kraj in hišo zaljubil. Upam, da bo hiša sčasoma postala kulturna rezidenca, odprta za vaščane in širšo javnost,« nam je o osrednjem prizorišču čezmejnega alternativnega festivala povedal Špacapan. Po njegovih besedah je festival Če povem pred štirimi leti nastal povsem naključno. »Naš kolega Mauro Punteri, nekdanji član zasedbe Kosovni odpadki, je dobil dnevnik svojega očeta, ki se je v bližini, na Trnovem, bojeval s partizani. Predlagal je, da bi tu organizirali koncert. Že naslednje leto je prišlo do nadgradnje festivala z gledališčem, poezijo in predstavitvijo knjig, dogajanje pa se čedalje bolj širi s kulinariko in degustacijami,« pravi sogovornik. Zatrjuje, da želijo ohraniti festival v manjši obliki, čeprav privablja ugledna imena iz sveta umetnosti in glasbe; pred dvema letoma ga je, na primer, obiskal Drago Mislej-Mef, leto zatem pa Vlado Kreslin.

Letos so festival pripravili že četrtič, dogodek pa nastaja v sodelovanju s krajevno skupnostjo in prostovoljnim gasilskim društvom iz Čepovana. Gostje iz Italije in Slovenije prihajajo od vsepovsod. »Mislim, da smo s festivalom naredili nekaj, kar v Gorici glede EPK še iščejo. Mi to delamo na spontan način, večina izvajalcev nastopi zastonj. Lani je bilo tu celo Paolo Rossi in bilo je čudovito,« priznava Anton Špacapan.

Bogat tridnevni kulturni program bodo danes, 21. avgusta, sklenili s sprehodom do partizanskih obeležij, sledil bo gledališki nastop društva CAVE z Mario Riservato, Flaviom D’Andreom in Manuelom Buttusom v sklopu potujočega festivala Echi futuri. Pripravljajo še popoldanska literarna soočenja z založnikoma Pietre Vive Editore in Bottega Errante Edizioni, predstavili pa bodo tudi knjige C’è un fuoco da portare Nina Iacovella, antologijo poezije Christiana Tita, L’arte di allacciarsi le scarpe Alessandra Silve in Federica Galeottija, Il figlio della lupa avtorjev Antona Špacapana in Francesca Tomade. V glasbenem delu napovedujejo nastop Nike Solce in Renate Lapanja, kantavtorja Janija Kovačiča in zasedbe Ana Pupedan.