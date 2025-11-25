»Cecilijanka merilec kakovosti, in razvoja zborovskega petja«

Ljubezen do pesmi, ki je stoletja hranila slovensko identiteto in je postala »pribežališče, moč in ponos našega prostora«, je v soboto in nedeljo v Kulturnem centru Lojze Bratuž združila nastopajoče in publiko, ki se je množično udeležila 66. revije Cecilijanka. Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice je tradicionalni dogodek letos posvetila izjemnima glasbenima osebnostma - Emilu Komelu in Ubaldu Vrabcu, prvemu ob 150-letnici, drugemu pa ob 120-letnici rojstva.

Na odru se je letos zvrstilo dvanajst zborov iz Goriške, Tržaške in Slovenije. Občinstvo je bilo deležno pisane palete slovenskih umetnih in ljudskih pesmi, kot tudi repertoarjev iz svetovne zakladnice zborovske literature. V nedeljo je govornik Dario Bertinazzi povedal, da Cecilijanka za zbore ni samo priložnost za nastop, temveč merilec kakovosti, napredka in razvoja zborovskega petja na Goriškem.

Kaj bi danes rekla Vrabec in Komel

»Kaj pa bi danes profesor Emil Komel in profesor Ubald Vrabec povedala, ko bi poslušala naše zbore? Težko je na to odgovoriti, a po mojem bi profesor Komel ocenil nastop predvsem s tehničnega vidika, torej točnosti izvajanja, intonacije, ritma, medtem ko bi profesor Vrabec mogoče dal prednost vsebini izbranega programa, sporočilnosti, ki je privedla zborovodjo, da je izbral določeno skladbo, ter interpretacijo le-te,» je ugibal Bertinazzi in v nadaljevanju ocenil stanje zborovske realnosti pri nas, ki je po njegovi oceni »odraz naše sodobne družbe«.