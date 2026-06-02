Od jutri možne prijave za brezplačen izlet pod Devinske stene

Kdor rad opazuje obalo z morja, ima tudi letos priložnost, da si od blizu ogleda Naravni rezervat Devinske stene. Program, ki ga Občina Devin - Nabrežina organizira v sodelovanju z WWF in Morskim rezervatom v Miramaru, vključuje brezplačne izlete s čolnom in s supom.

Izleti s čolnom bodo potekali 27. in 28. junija na plovilu morskega rezervata, izleti s supom pa bodo 17. in 31. julija ter 7. avgusta. Število mest je omejeno, zato je predhodna prijava obvezna, in sicer od jutri ob 9. uri (v nobenem primeru ne bodo upoštevali prijav, poslanih pred uradnim odprtjem). Zato da se omogoči čim širša udeležba, lahko posamezni prijavitelj rezervira mesta izključno zase in za člane svojega družinskega gospodinjstva. Skupinske prijave za prijatelje ali druge osebe, ki ne sodijo v isto družinsko skupnost, ne bodo sprejete.

Prijave je treba poslati na elektronski naslov info@ampmiramare.it; udeležba bo potrjena naknadno s pisnim obvestilom WWF.