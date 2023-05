Center Komel med prejemniki prispevka

Nekaterim goriškim kulturnim ustanovam je Dežela Furlanija - Julijska krajina namenila skupno 135 tisoč evrov za dogodke v živo. Po 25 tisoč evrov sta prejela goriško kulturno združenje Rodolfo Lipizer za 42. violinsko tekmovanje Lipizer, ki bo potekalo od 8. do 17. septembra, in zborovsko združenje Seghizzi, ki bo priredilo niz dogodkov ob 150. obletnici rojstva skladatelja Augusta Cesareja Seghizzija. Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel bo za mednarodno glasbeno tekmovanje Musica Goritiensis prejel 22.500 evrov, enako vsoto bo prejela Občina Fara za projekt Art without borders. Združenje Fierascena bo za festival socialnega teatra imelo na voljo 20 tisoč evrov, tako kot združenje Examina za festival Crocevie.