Center Stella Matutina bo spet zaživel z izobraževalno ustanovo Ial

Nekdanji jezuitski center Stella Matutina v Ulici Nizza, ki je bil v drugi polovici prejšnjega stoletja živahno kulturno, filmsko, umetniško in vzgojno središče, se pripravlja na novo življenje. Po koreniti enoletni obnovi bo od januarja v njegovih prostorih imel svoj goriški sedež izobraževalni zavod Ial. Le-ta je nastal pred 65 leti in ima sedež v Pordenonu, deluje pa na ozemlju celotne Furlanije - Julijske krajine: podružnice ima v Vidmu, Trstu, Tržiču, Gorici, Latisani, Huminu in Maniagu.

V Gorici je do nedavnega imel sedež v nekdanjem zavodu Pacassi v Ulici Vittorio Veneto, pred približno dvema letoma pa je od goriške nadškofije odkupil nekdanje središče Stella Matutina. V odkup in popolno obnovo celotne stavbe so vložili približno tri milijone in pol evrov. »Ne gre le za selitev v drug sedež. Pomembna naložba, s katero vlagamo tudi v mesto, pomeni tudi okrepitev ustanove v Gorici. Upamo seveda, da bo naša ponudba lepo sprejeta. Doslej sicer nismo nikoli imeli težav pri zapolnitvi mest na tečajih,« pravi predsednik ustanove Ial, Umberto Brusciano. V stavbi nekdanjega centra Stella Matutina, ki šteje tri nadstropja, podstrešje in kletne prostore, so uredili tako učilnice kot tudi pisarne in skladišče. Ureditev je seveda tesno vezana na tečajno ponudbo. Osrednji del ponudbe predstavljajo tri izobraževalni tečaji za mlade od 14. do 18. leta, po koncu katerih so dijaki usposobljeni za razne poklice. V Gorici že zdaj ponujajo tečaja za frizerje in za estetičarke, v novem sedežu pa bo mladim na razpolago tudi tečaj v digitalnem oblikovanju in izdelovanju, inovativni program, ki je trenutno na voljo le na Videmskem in v Pordenonu.