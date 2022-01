Cesta v Grojni bo končno dobila še obcestne ograje

Gradbeno podjetje Ices bo v prihodnjih dneh namestilo obcestne ograje ob cesti v Grojni, s čimer se bodo končno zaključila dela za ureditev sistema za odvodnjavanje meteornih voda, ki so v preteklih letih ob močnejših nalivih kar nekajkrat zalile vozišče. Goriški mestni redarji so izdali odredbo, na podlagi katere bo v Grojni veljal enosmerni promet, ki ga bo urejal semafor, med 7. in 18. uro od 17. do 22. januarja. Na omenjenem odseku bo veljala prepoved prehitevanja; avtomobili bodo morali voziti z najvišjo hitrostjo 30 kilometrov na uro.

Pristojni deželni funkcionarji so gradbišče v Grojni predali podjetju Ices januarja 2020, nakar so se začela gradbena dela, ki so zaradi pandemije koronavirusa doživela vrsto zastojev in se do današnjih dni še niso dokončno zaključila. Decembra lanskega leta je pooblaščeni občinski svetnik za Pevmo, Oslavje, Štmaver in Podgoro Walter Bandelj pisal deželni upravi, da bi jo opozoril na zaraščen rob ceste in na ne povsem dokončana dela za ureditev sistema za odvajanje meteornih voda; obenem je razložil, da je ob robu cestišča še vedno nekaj gradbenega materiala, ki bi ga bilo treba enkrat za vselej odpeljati. Z dežele so tik pred božičem odgovorili Bandlju, češ da bodo gradbeni material in zaščitne mreže ostali na svojem mestu, dokler ne bodo nameščene obcestne ograje, kot je predvideno v načrtu. Do tega bo prišlo v prihodnjih dneh, tako da se bodo gradbena dela zatem dokončno zaključila. Z dežele so Bandlju tudi pojasnili, da deželna uprava ni pristojna za očiščenje roba ceste, ki jo zarašča rastlinje; izjemo predstavlja le območje gradbišča, na kar bodo opozorili izvajalca del. Ker je cesta občinska, je za očiščenje roba vozišča odgovorna goriška občina.