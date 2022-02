Cestni znaki opozarjajo na nevarnost

Na državni cesti št. 55, ki pelje skozi Dol, se je v zadnjih časih zgodilo kar nekaj nesreč; nekatere med njimi so na žalost zahtevale tudi nekaj življenj. Da bi voznike pozvali k čim previdnejši vožnji, so se v podjetju Anas odločili za dopolnitev vertikalne signalizacije z novimi cestnimi znaki. Včeraj in v prejšnjih dneh so jih kar nekaj namestili med nekdanjim mirenskim mejnim prehodom, Gabrjami in Devetaki. Novi cestni znaki tako opozarjajo na nevarna mesta, kjer divjad prečka vozišče; to se pogosto dogaja pri Rupi in ponekod v Dolu, kjer so bile divje živali vpletene v številne nesreče. Ob srnah in divjih prašičih se v zadnjih letih v Gabrjah, Dolu in Jamljah pojavljajo tudi jeleni, ki v primeru trčenja predstavljajo zelo veliko nevarnost in povzročijo zelo veliko gmotno škodo. Novi cestni znaki voznike opozarjajo tudi na več nevarnih ovinkov, kjer običajno prihaja do zdrsov in nesreč, marsikdaj zaradi neprilagojene hitrosti. Na najbolj nevarnih mestih so postavili tudi znake za usmerjanje skozi ovinke, ki imajo rumen rob, tako da so čim bolj vidni. Državna cesta je posebno nevarna v jesenskih in zimskih mesecih, ko dežuje ali sneži; takrat je vozišče spolzko, na kar ravno tako opozarja nekaj novih cestnih znakov.