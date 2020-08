Cesto počistili sami

Prebivalcem Pevme je prekipelo. Služba, ki je zadolžena za čiščenje cest, po njihovih besedah svojega dela ne opravlja, kot bi morala, zato se na glavni cesti skozi vas in skozi Oslavje znajdejo kupi suhega listja in druge nesnage, ki maši jaške. Domačini so na to večkrat opomnili goriško občinsko upravo – pisno je za to poskrbela tudi občinska svetnica SSk Marilka Korsič –, opozorila pa očitno niso zalegla. Zato so se domačini v petek odločili, da si sami pomagajo: prijeli so za metle, smetišnice, grablje in lopate ter cesto rešili umazanije, seveda v upanju, da bodo za to drugič poskrbeli pristojni.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.