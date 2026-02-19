Podnebne spremembe prinašajo vse pogostejša visoka plimovanja

V Gradežu se vse bolj pogosto soočajo s težavami, ki jih povzroča visoko plimovanje. V preteklosti je morska voda zalivala nižje ležeče predele mestnega središča poredkoma, v povprečju enkrat vsakih pet let, v zadnjih časih se visoka plimovanja redno pojavljajo vsako zimo in jesen.

Letošnje leto po številu visokih plimovanj že izstopa, saj je bilo samo v zadnjem mesecu izdanih pet vremenskih opozoril, s katerimi so prebivalce gradeškega mestnega središča pozvali, naj spremljajo razmere in naj iz previdnosti svoje avtomobile parkirajo na otoku Schiusa oz. v nekoliko višjih predelih mesta.

Morska voda je včeraj zalila cestišče ob mandraču v mestnem jedru, vendar ni dosegla stanovanjskih poslopij in trgovin. Prebivalci Gradeža so bili spet na trnih danes dopoldne, ko je bilo napovedano novo visoko plimovanje. K sreči se morska voda ni razlila po mestnem središču, sicer za Gradežane še ni bilo konec skrbi. Popoldne se je okrepil južni veter, na morju so se pojavljali vse višji valovi, tako da so bili Gradežani upravičeno zaskrbljeni za večerne ure, ko je bilo napovedano novo visoko plimovanje.

Jadran se segreva

Vse bolj pogosta visoka plimovanja so posledica podnebnih sprememb. Inštitut za morske vede pri državnem svetu za raziskovanje CNR opozarja, da se je v zadnjih sedemdesetih letih temperatura zgornjih plasti Jadranskega morja dvignila za 1,1 do 1,3 stopinje Celzija. Ob višji povprečni temperaturi morja tudi manj izrazite vremenske motnje lahko povzročijo poplavljanje, ki ga v preteklosti ne bi bilo.