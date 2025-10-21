Čez dva tedna spet odpirajo rimske terme

Rimske terme v Ulici Timavo v Tržiču spet odpirajo svoja vrata po koreniti obnovi, v okviru katere so nadomestili dotrajane cevi, del notranje opreme in nekatere naprave. Rezervacije že zbirajo, od ponedeljka, 3. novembra, pa bo zdravilišče spet začelo sprejemati goste.

V obnovitvena dela so vložili 678.000 evrov deželnih sredstev. Biološke analize termalne in sanitarne vode, ki so jih opravili na več kot 40 točkah, so potrdile skladnost z referenčnimi parametri, zato je zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi prižgalo zeleno luč za ponoven zagon zdravilišča, ki je bilo zaprto od leta 2023.

»Edinstveno zdravilišče«

Da ne bi izgubili strokovnega znanja in že usposobljenega osebja, sta skupina Garofalo Health Care in družba Terme FVG, ki središče upravljata (tako kot zdravilišče v kraju Arta Terme), v času zaprtja obdržala zaposlene.

»Občanom lahko končno vračamo sodobno zdravilišče, ki ponuja pomembne terapevtske storitve. Gre za edinstveno zdravilišče s termalno vodo, ki ima 38 stopinj Celzija,» je povedal tržiški župan Luca Fasan, ki je včeraj obiskal kompleks v Ulici Timavo skupaj z občinsko odbornico za infrastrukturna dela Tiziano Maioretto, evropsko poslansko in občinsko svetnico Anno Cisint ter vodjo družbe Terme FVG Fabiano Rea.

»Ponovno odprtje rimskih term je rezultat odločnosti tržiške občinske uprave. Zagon tega središča je za mesto pomemben dosežek,« je dejala Cisint, Fabiana Rea pa je izpostavila pomen termalnih in zdravstvenih storitev (npr. inhalacijska terapija, balneoterapijo, termalne storitve za invalide), ki jih bo 12 zaposlenih vsak dan ponujalo obiskovalcem obnovljenega centra.

Nič več čakanja v vrsti

Rezervacije raznih storitev, ki jih tržiške terme ponujajo, so stekle v prejšnjih dneh. Po novem se je mogoče naročiti tako po spletu (z dopisom na naslov e-pošte termedimonfalcone@termefvg.it) kot tudi po telefonu ali z whatsapp sporočilom, zato občanom ne bo več treba v center za naročanje CUP.

Družba Terme FVG je že sprožila tudi postopek za ponovno pridobitev deželne akreditacije oz. izvajanja storitev v okviru sporazuma z deželno javno zdravstveno službo. Kot so povedali na včerajšnjem srečanju z novinarji, bodo tistim, ki bodo termin rezervirali pred novembrskim odprtjem, ponudili 50-odstotni popust.

Medtem ob zdravilišču načrtujejo tudi gradnjo centra za dobro počutje, kjer bodo obiskovalcem ponujali trenutke sprostitve. Tudi ta projekt Občine Tržič bo finančno podprla Dežela Furlanija - Julijska krajina. Nov objekt bo meril 1500 kv. metrov, razpis za izbiro izvajalca naj bi objavili čez približno en mesec.

Smernice za upravljanje deželnega zdravstvenega sistema v letu 2026, ki jih je v prejšnjih dneh sprejel deželni odbor, ne predvidevajo več selitve goriške enote za intenzivno kardiološko zdravljenje UTIC iz Gorice v Tržič. O tem je na sinočnji seji goriškega občinskega sveta poročal župan Rodolfo Ziberna, ki je januarja, ko je občinski svet enotno podprl glasovalno pobudo na to temo, sprejel tudi obvezo, da bo svetnike sproti obveščal o novostih.

»V petek mi je odbornik Riccardi sporočil, da so v odboru sprejeli nove smernice o upravljanju zdravstva. V njem, kot sta mi obljubila sam Riccardi in Fedriga, ni več omembe ukinitve goriške UTIC,» je dejal Ziberna in napovedal, da bo smernice najprej preučil svet lokalnih skupnosti CAL, nakar bo deželni odbor dokončno prižgal zeleno luč. Med včerajšnjo sejo je bil govor tudi o sobotnem nenapovedanem porušenju cerkvice in stavbe oddelka za nalezljive bolezni na območju nekdanje goriške bolnišnice, ki je med občani sprožilo zaskrbljenost zaradi morebitne prisotnosti azbesta. V imenu skupine svetnikov je županu problem predočil Andrea Picco, župan je obljubil pisni odgovor.