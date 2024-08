Čezmejna evakuacija in zatem onesposobitev bombe

Med Novo Gorico in Gorico bo danes na sporedu evakuacija, ki bo potrebna za varno onesposobitev 226-kilogramske angleške letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo našli v četrtek med deli na novogoriški železniški postaji.

Svoje domove bo moralo zapustiti skoraj dva tisoč Goričanov in 961 Novogoričanov. Poleg tega bo v Novi Gorici v pasu, ki je oddaljen od mesta najdbe bombe med 400 in 600 metrov, za 2064 občanov veljal ukrep zaklanjanja. Evakuacija bo potekala med 7. in 9. uro, onesposobitev letalske bombe se bo začela ob 10. uri.