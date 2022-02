Čezmejna naveza za valorizacijo Sabotina

Goriška sekcija italijanskega alpinističnega kluba CAI vzpostavlja sodelovanje s Slovenskim planinskim društvom Gorica in s Planinskim društvom Nova Gorica s ciljem ovrednotenja Sabotina in njegove večplastne dediščine. V prejšnjih dneh so se predstavniki goriške sekcije kluba CAI, ki šteje okrog tisoč članov, odpravili na goriško občino, kjer sta jih sprejela goriški župan Rodolfo Ziberna in občinski odbornik Fabrizio Oreti. Planinsko delegacijo so sestavljali predsednik sekcije Giorgio Peratoner, član vodstva Gianluigi Chiozza in Elio Candussi, ki je odgovoren za kulturne projekte. Občinskim upravitelja so predstavili delovanje in opozorili, da bo prihodnje leto sekcija praznovala 140-letnico delovanja, saj je bila ustanovljena leta 1883; poleg tega se bodo spomnili tudi 100-letnice smrti Nina Paternollija, ki je med drugim dve leti pred smrtjo skupaj z Alojzijem Resom iz Ljubljane izdal dvojezično zbirko esejev o Danteju Alighieriju.

Trije predstavniki kluba CAI so med srečanjem na občini posebno pozornost namenili projektu, ki ga želijo vključiti v dogodke ob Evropski prestolnici kulture 2025. Planinci bi radi poskrbeli za turistično valorizacijo hriba ter njegove zgodovinske, naravoslovne in kulturne dediščine. V prejšnjih tednih so že navezali stike s Slovenskim planinskim društvom Gorica, sicer računajo na sodelovanje tudi s Planinskim društvom Gorica in z vsemi društvi in ustanovami, katerih delovanje je na razne načine vezano na Sabotin. Med njimi je nedvomno tudi kulturno društvo Sabotin iz Štmavra, ki med drugim že preko trideset let organizira pohod na 609 metrov visoki hrib. Ziberna je takoj podprl čezmejno zamisel kluba CAI in zagotovil, da se bo angažiral za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za uresničitev projekta, ki ga je sicer treba šele ustrezno pripraviti.