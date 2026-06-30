Čezmejna razstava o mostovih se je prelevila v knjigo

Izdaja zajetne knjige Reka Soča in njeni mostovi je okronala čezmejni projekt istoimenske potujoče razstave, ki jo je zasnovala in izvedla skupina italijanskih in slovenskih inženirjev. Predstavitve knjige se je v petek v Avditoriju furlanske kulture v Gorici udeležilo veliko ljudi.

Kot smo v našem dnevniku že večkrat poročali, so razstavo o mostovih na Soči maja 2025 najprej postavili prav v goriškem avditoriju, nato pa je gostovala v različnih krajih Goriške na obeh straneh meje. Dobro obiskana razstava je zdaj dobila še trijezično knjižno obliko.

Na podlagi zbranega gradiva je nastala 300 strani obsegajoča knjiga večjega formata, bogata z opisi, načrti in fotografijami 23 mostov, ki se pnejo čez Sočo. Devet jih stoji v Sloveniji, štirinajst pa v Italiji. Gre za cestne in železniške mostove, med katerimi so tudi pravi arhitekturni lepotci.

Predstavitev je vodil inženir Giorgio Brandolin, ki je bil med snovalci hvalevredne pobude. Dogodka sta se udeležila tudi goriški župan Rodolfo Ziberna in deželna odbornica Cristina Amirante, novogoriški župan Samo Turel pa je poslal pisni pozdrav. V nagovorih so govorci poudarili vlogo mostov, ki povezujejo bregove rek in dolin, v prenesenem pomenu pa tudi ljudi; v primeru Soče povezujejo še dva naroda in dve državi.

Mostovi v sebi hranijo veliko lepih in manj lepih spominov, zato so se okrog njih spletle številne zanimive zgodbe. O projektu so podrobneje spregovorili njegovi snovalci, med njimi predsednik goriške inženirske zbornice Alberto Pich, ki je govoril v italijanščini, in Peter Kante, član Inženirske zbornice Slovenije, ki je spregovoril v slovenščini. Povedala sta, da je projekt zorel skoraj tri leta in se nazadnje razvil v dragocen izdelek: najprej v potujočo razstavo, zdaj pa še v knjigo, ki zaokroža zbrano gradivo.

Pisni pozdrav je poslal tudi Luca Scappini, član Državnega sveta inženirjev. Zapisal je, da je pred kratkim z motorjem prepotoval celotno Posočje in se tudi osebno prepričal o lepoti Soške doline in njenih številnih mostov. Spregovorila je še odbornica goriške občine Patrizia Artico, ki je sodelovala pri pripravah na razstavo in pri izidu knjige. Med drugim je poudarila, da mostovi niso le infrastrukturni objekti, temveč tudi izraz umetnosti in kulturne dediščine nekega kraja. Za izkazano podporo je inženir Edino Valcovich odbornicama Patrizii Artico in Cristini Amirante podelil priznanje v obliki pergamenta.

V drugem delu prireditve so o nastajanju knjige spregovorili njeni glavni snovalci: Edino Valcovich, Salvatore Noè in novogoriški strokovnjak Gorazd Humar. Vsak s svojega zornega kota so predstavili zahtevne naloge načrtovanja in gradnje mostov, vojna rušenja teh objektov, njihove poznejše obnove ter vzdrževalna dela na dotrajanih strukturah. Opisali so tudi nastajanje knjige, ki je trijezična, saj je izšla v italijanščini, slovenščini in angleščini.Po ustaljeni navadi je predstavitev sklenila organizacijska tajnica pobude in gledališka igralka Valentina Verzegnassi, ki je prebrala odlomek o mostovih iz znamenitega romana Most na Drini pisatelja Iva Andrića.