Japonsko papirnato gledališče med Podgorci

Japonsko papirnato gledališče je prevzelo tudi Podgorce. V petek je namreč v Ulici sv. Justa potekal kamišibaj večer, ki ga je priredilo Prosvetno društvo Podgora s podporo ZSKP in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Program je potekal v slovenskem in italijanskem jeziku ter je pritegnil lepo število obiskovalcev, tako otrok kot odraslih. V domačem in prijetnem vzdušju so nastopajoče ponudile razgiban preplet zgodb v sliki in besedi.

Večer so uvedli otroški kamišibaji. Katerina Ferletič je predstavila zgodbo Jaz grem / Io vado, Solange Degenhardt je nastopila s kamišibajem Fagiolino, Slavica Radinja pa je občinstvu približala zgodbo »letečih bratov Rusjan«. Sledil je sklop dokumentarnih oziroma zgodovinskih kamišibajev. Sara Komavli je izvedla kamišibaj Lyduska, Maria Bertolini je predstavila zgodbo Tebi vedno zvesti Ivan, nakar je Sara Komavli nastopila še s kamišibajem Lojze in jaz.

Zadnji del večera je bil posvečen ljudskim pripovedim. Solange Degenhardt je izvedla kamišibaj Frančiška, Sara Komavli pa Strahovi v Podgori / Fantasmi a Piedimonte, ki je nastal po zapisih domačina Remigia Blasiga. Sledila sta še kamišibaja Stvarjenje ženske, ljudska pripoved v izvedbi Solange Degenhardt, in Sz nu peščicu puopra, doberdobska ljudska zgodba v priredbi, likovni podobi in izvedbi Katerine Ferletič.Navzoči so z navdušenjem sledili programu, ki je prepletel domišljijo, zgodovinski spomin in ljudsko izročilo. Večer je obenem poudaril značilno moč kamišibaja: neposreden stik med pripovedovalcem, podobo in občinstvom.