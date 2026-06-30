Kultura, ki odpira vrata gospodarstvu

Novo Gorico in Gorico je obiskala japonska gospodarska delegacija, ki jo je vodil Makoto Takashima, predsednik EU-Japan Festa in predsednik uprave finančne skupine Sumitomo Mitsui, ene največjih bančnih in finančnih skupin na svetu. Dvodnevni obisk je bil pomembno priznanje sodelovanju med EPK GO! 2025 in EU-Japan Festom, ki že več kot tri desetletja povezuje evropske prestolnice kulture z japonskimi umetniki, ustvarjalci in gospodarskimi podporniki.

Japonsko delegacijo so sprejeli novogoriški župan Samo Turel, goriški župan Rodolfo Ziberna in direktorica Zavoda GO! 2025 Mija Lorbek. Gostje so si ogledali Xcenter, Trg Evrope, razstavo Mesto na meji, EPICenter in plesno predstavo MN Dance Company. V okviru programa GO! 2025 je EU-Japan Fest finančno podprl 12 projektov v skupni vrednosti več kot 160.000 evrov, med njimi Brezmejno telo z japonsko plesalko Eri Nishibara, Piccolo Opera Festival s pevko Ano Etsuko Tsuri, Kaki drevo življenja z umetnikom Tatsuom Miyajimo in obisk ilustratorja Mitsumeja.

V EPICentru je potekalo tudi srečanje z gospodarstveniki in predstavniki razvojnih institucij. Sodelovali so Arctur, Instrumentation Technologies, Center za zelene tehnologije, Roto Inox in ZKB Trst Gorica. Pogovor je tekel o zelenih tehnologijah, umetni inteligenci, biofarmaciji, proizvodnji zdravil, bančništvu in možnostih prihodnjega sodelovanja. Takashimo je navdušila visoka tehnološka raven predstavljenih podjetij. Kot posebej zanimivo področje za sodelovanje je izpostavil vodikove tehnologije in zeleno energijo.