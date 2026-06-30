Zamenjali bodo štirideset let stari parket

Predvidoma sredi avgusta bo telovadnica Mirka Špacapana na Drevoredu 20. septembra v Gorici dobila povsem nov parket. V športnem objektu ob Kulturnem centru Lojze Bratuž namreč že potekajo prenovitvena dela.

»Parket ni bil huje poškodovan, je pa bil star že štirideset let, zato smo o njegovi zamenjavi razmišljali že dlje časa,« je povedal Filip Hlede, predsednik amaterskega športnega društva Olympia, ki upravlja telovadnico.

Stavba je v lasti Katoliškega tiskovnega društva (KTD), športno društvo Olympia pa je sredstva za zamenjavo parketa pridobilo na lanskem deželnem razpisu za vzdrževanje športnih objektov. Celotna naložba je vredna 88 tisoč evrov. Dežela Furlanija - Julijska krajina bo prispevala 80 odstotkov oziroma nekaj več kot 70 tisoč evrov, preostalih skoraj 18 tisoč evrov pa bosta zagotovila AŠD Olympia in KTD.

Stari parket so začeli odstranjevati prejšnji ponedeljek. Dela izvaja podjetje Bedin. Sprva so želeli modro talno oblogo, ki je prekrivala del tal, odstraniti sami, je pojasnil Hlede, vendar se je delo izkazalo za preveč zahtevno. V dogovoru z izvajalcem so zato podlago odstranili strojno. Tako so v enem dnevu opravili delo, ki bi sicer trajalo več tednov in prostovoljcem povzročilo marsikateri žulj.

»Člani društva smo vedno pripravljeni zavihati rokave in čim več postoriti sami. Lani smo tako sami prepleskali celotno telovadnico,« je poudaril predsednik.

Razmišljajo tudi o logotipu

Novi parket bodo položili na betonsko podlago, ki se bo sušila približno štirideset dni. Novo talno oblogo bodo predvidoma položili v tednu pred ali po velikem šmarnu. Na njej bodo označili črte za glavno odbojkarsko igrišče, dve manjši odbojkarski igrišči ter košarkarsko igrišče, ki ga uporabljajo šole. Ob tem bodo zamenjali tudi nosilne stebre odbojkarskih mrež.

»Razmišljamo tudi o tem, da bi na sredino igrišča znova umestili logotip športnega društva, kot je bilo nekoč,« je še dejal Hlede.

Novi parket bo pokrival nekoliko večjo površino kot dosedanji. Da bi ga čim bolje ohranili, bodo dostop do njega omejili z dodatnimi zaščitnimi ograjami. Do slačilnic bodo prek igrišča lahko dostopali le uporabniki v športni obutvi, vsi drugi pa bodo uporabljali drugi vhod, ki ne vodi čez parket.