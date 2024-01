Čezmejna rimska zgodba v Ajdovščini in Ogleju

​​​​​​S projektom RIMROM, čezmejno rimsko zgodbo, bodo nagovorili in krepili rimsko dediščino Kastre ob sodelovanju s Fundacijo Oglej, ki upravlja oglejska arheološka najdišča, ki so od leta 1998 na seznamu Unescove svetovne dediščine. Cilj projekta RIMROM je sicer povezati rimsko dediščino čezmejnega prostora za ustvarjanje celostne izkušnje obiskovalcev EPK v letu 2025.

Bogata rimska dediščina

Rimska dediščina je močno zaznamovala Vipavsko dolino, še zlasti ajdovsko mesto jedro z nekdanjo vojaško utrdbo s 14 stolpi – Kastro. Z željo čim boljše interpretacije zgodovinskim dejstev in predstavitev potenciala, ki ga dediščina prinaša območju, občina Ajdovščina sodeluje v projektu RIMROM. Kot poudarja Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve občine Ajdovščina, nameravajo v sklopu projekta v Ajdovščini izvesti usposabljanje interpretatorjev lokalne dediščine za vrednotenje rimske dediščine, kar bo nadgradilo turistično in ostalo ponudbo, hkrati pa izpostavilo pomembnost pristnega rimskega doživetja.

»Dejansko si želimo dobre prakse, ki jih imajo na italijanski strani, prenesti k nam, seveda pa bo veljalo tudi obratno. V letošnjem letu bo nekoliko več aktivnosti v sklopu projekta RIMROM na italijanski strani, v letu 2025 pa bo vrhunec dogajanja v občini Ajdovščina, saj načrtujemo izpeljati večjo prireditev, ki bo temeljila na rimski dediščini in zgodovini ter jo postaviti v okolje Castre in Hrušice,« poudarja. Povedano natančneje: v Ajdovščini bo poudarek na uprizoritvi rimske Kastre in bitke pri Mrzli reki, medtem ko bo v Ogleju potekala uprizoritev rimskega Ogleja. Poleg usposabljanja interpretatorjev in drugih spremljajočih dogodkov bo v sklopu projekta realizirana tudi 3D vizualna podoba zgodovinskega območja Kastre ter pridobitev opreme za legionarje, ki bodo nastopali na rimskih dogodkih. Kot priznava Furlan, jim je v zadnjih letih načrte z izvedbo t.i. Rimskih dnevov v Ajdovščini sicer pokvarilo vreme, kljub temu pa verjame, da bodo letos uspeli izpeljati generalko pred letom 2025. V letu Evropske prestolnice kulture 2025, ki jo bosta gostili obe Gorici, bi namreč radi ustvarili celostno izkušnjo obiskovalcev EPK.

»Pri nas obstaja kar nekaj skupin, ki avtentično uprizarjajo dogodke iz rimske zgodovine, z njimi smo se povezali in menim, da jih bomo uspeli pripeljati v Ajdovščino. Ambicija Ajdovščine in Vipavske doline namreč je, da bi ta rimska zgodba v prihodnje postala nosilna prireditev s področja rimske zgodovine pri nas. Zato apeliram na vse, ki jih to področje zanima, da se odzovejo na naše vabilo k sodelovanju,« še dodaja.

»Smo del iste zgodovine«

Cristiano Tiussi, direktor Fundacije Oglej je včeraj izpostavil, da so zadovoljni, da je do sodelovanja z občino Ajdovščina prišlo.

»Smo namreč del iste zgodovine, s skupnim sodelovanjem pa bomo med prebivalci naših mest povečali ozaveščenost o skupni zgodovini iz časa nekdanjega rimskega cesarstva. Mislim, da v Italiji veliko ljudi ne pozna te skupne zgodovine, čeprav sta Ajdovščina in Oglej med seboj oddaljena le 50 kilometrov. Čudno je, da ne poznamo območja, ki nam je pravzaprav tako blizu,« je opozoril.

Ocenil je tudi, da je projekt šele začetna točka skupnega sodelovanja Ajdovščine in Ogleja v prihodnjih letih, kar bo brez dvoma okrepili tudi turistično ponudbo območja.