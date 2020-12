Čezmejna skrb za Koren

Z včerajšnjim zaključnim dogodkom se je iztekel triletni čezmejni projekt Cona, katerega cilj je izboljšanje stanja potoka Koren in območje izliva reke Soče v Jadransko morje. V 1,4 milijone evrov vrednem projektu so sodelovali trije partnerji: Irisacqua, Šolski center Nova Gorica in novogoriški Vodovodi in kanalizacija, ki se zavedajo, da narava ne pozna meja ter da je onesnaževanje voda privedlo do sprememb v ekosistemu. Glavni cilj projekta je bil prav v izboljšanju vodnega ekosistema in varstvu biotske raznovrstnosti Korna. Glavni učinki projekta se bodo pokazali v razvoju in postavitvi čezmejnih meteoroloških postaj, vgrajeni opremi in idejnem projektu o revitalizaciji Korna.

Teza ob začetku projekta je bila, da ima potok Koren na račun dolgoletnega onesnaževanja slabo kakovostno stanje, kar povzroča negativen vpliv tudi na kakovost Soče.

Od nastanka Nove Gorice so se namreč vanj izlivale fekalije in vsa mešana odpadna voda. »Iz nekoč potoka je nastal kanal, ki je odvajal vso odpadno vodo iz mesta,« je na zaključni konferenci poudaril Mitja Gorjan iz podjetja Vodovodi in kanalizacija. Koren je danes še vedno v obliki kanala, v katerega pa se od izgradnje centralne čistilne naprave v Vrtojbi leta 2015 fekalije ne izlivajo več. Rezultati projekta so med drugim izdelana analiza in idejna zasnova za revitalizacijo Korna, dogodki, ki ozaveščajo o pomenu trajnostne rabe vodnih virov, razvite in vzpostavljene meteorološke postaje in aplikacija, ki jih povezuje z uporabniki, ter rekonstrukcija razbremenilnikov – t.j. objektov na mešani kanalizaciji, kjer se ob dežju, ko se pretok vode poveča in je odpadna voda močno razredčena, preliva višek odpadne vode iz kanalizacije v vodotoke.