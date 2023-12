Čezmejna spletna stran povezuje goriški prostor

Včeraj, natanko tri leta zatem, ko je Nova Gorica skupaj z Gorico prejela naziv Evropske prestolnice kulture 2025, so predstavili čezmejno spletno platformo Borderless Wireless, ki bo javnosti dostopna od 28. decembra.

Na novi spletni strani bodo najprej na voljo vsi projekti iz programa EPK 2025, medtem ko bodo prihodnje leto v platformo vključili še turistično-informacijski razdelek o doživetjih, ki jih lahko obiskovalcem ponudi goriški prostor ne glede na državno mejo.

Priprava spletne strani je eden izmed glavnih in najbolj pričakovanih projektov, ki so bili vključeni tudi v prijavno knjigo. Včerajšnjo predstavitev platforme so izpeljali na sedežu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje v GO!Centru na Verdijevem korzu. Navzoče je uvodoma nagovorila direktorica EZTSGO Romina Kocina, zatem so spregovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Samo Turel in deželna odbornica za finance Barbara Zilli.

Spletna stran bo trijezična

Na Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje sicer poudarjajo, da je Borderless Wireless več kot spletna stran, je namreč napredna digitalna platforma, rezultat strateškega načrta, ki je bil razdelan in izveden v kratkem času. Med drugim nova platforma predvideva participativni proces načrtovanja z glavnimi deležniki in je namenjen združevanju kulturne in turistične ponudbe v čezmejni razsežnosti. Spletna stran www.go2025.eu bo dosegljiva od 28. decembra, v celoti bo trijezična, tako da bodo njene vsebine zapisane v angleščini, slovenščini in italijanščini.

Giulio Selvazzo iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki je v prvi osebi sledil pripravi spletne strani, je pojasnil, da bo za uporabnike obisk platforme zelo enostaven in intuitiven.Platforma bo usklajena s standardi obveščanja in širjenja informacij drugih evropskih prestolnic kulture.

Meja ne bo več ovira

Sredi prihodnjega leta bo izvedena druga razvojna faza projekta, med katero bodo v platformo vključili turistično-informacijski razdelek o doživetjih, ki jih je mogoče izkusiti v čezmejnem goriškem prostoru Prvič bo na enem mestu na voljo vse, kar v digitalni obliki lahko ponudi goriška turistična destinacija brez meja.

»Turisti in domačini bodo z obiskom platforme spoznali tudi vsebine, ki jo bodo polnili kulturni ustvarjalci, in hitro dostopali do vseh informacij o dogajanju v Evropski prestolnici kulture. Svoja doživetja na brezmejnem območju pa bodo lahko načrtovali in rezervirali na enem samem portalu,« pravi Giulio Selvazzo in napoveduje, da bodo v prihodnje pri oblikovanju spletne strani oz. ponujanju čim večjega števila vsebin sodelovale razne ustanove iz Italije in Slovenije, ki si že prizadevajo za »dialog« svojih operativnih sistemov s platformo GO! 2025. Doslej so sodelovanje pri projektu napovedali deželno turistično podjetje PromoTurismo FVG, Fundacija Goriške hranilnice, goriška zveza trgovcev Confcommercio, Fundacija Aquileia iz Ogleja, direkcija za kulturo in šport Dežele Furlanije - Julijske krajine, Fundacija Pot miru v Posočju, Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Turizem Dolina Soče in Zavod za turizem Idrija. V kratkem naj bi sodelovanje pri projektu Borderless Wireless potrdile še nekatere druge ustanove, sicer so med včerajšnjo predstavitvijo pojasnili, da bodo prihodnje leto ponudili možnost objavljanja sporočil in napovedi dogodkov tudi drugim organizacijam in sredinam, ki bi želele prispevati k uspehu Evropske prestolnice kulture.

Spletni portal je zasnoval Studio ButMaybe, ki se podpisuje tudi pod grafično podobo prestolnice, razvila pa ga je agencija Kumbe iz Trenta, ki je specializirana v izdelovanju turističnih spletnih strani.