Čezmejna zahvala »angelom«

V Ronkah so včeraj izpeljali praznik, s katerim so se zahvalili vsem, ki so se med poletjem na Krasu borili z ognjenimi zublji. Srečanje je ronška občina priredila skupaj z društvoma Pro Loco in Leali delle Notizie, s filharmoničnim društvom Giuseppe Verdi, z župnijo sv. Štefana in z organizatorji praznika Sagra de la cesa. V dogajanje je uvedla maša v cerkvi v Romjanu, sledil je nastop ronške godbe na pihala Giuseppe Verdi, ki je med drugim zaigrala tako italijansko kot slovensko himno, saj so bili med udeleženci tudi gostje iz Slovenije.

Sledilo je podeljevanje priznanj, pri čemer so na diplomi upodobili kraški motiv, povzet po likovnem delu ronškega ustvarjalca slovenskega rodu Stanka Meterca. Med prejemniki priznanj sta bila tudi župan Mirna-Kostanjeivice Mauricij Humar in poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin; oba sta se zahvalila za priznanje in poudarila velik pomen nadaljnjega čezmejnega sodelovanja med silami zaščite in reševanja. Njune besede je v italijanščino prevedel predsednik društva Jadro Karlo Mucci. Praznika so se udeležili tudi razni pripadniki varnostnih organov, gozdarski policisti, slovenski in italijanski gasilci ter pripadniki civilne zaščite iz okrožja Kras-Soča, ki zajema občine Ronke, Špeter ob Soči, Foljan-Redipulja, Zagraj, Doberdob in Sovodnje.