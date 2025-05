Čezmejne igre v znamenju zabave

V parku Baiamonti bo v soboto, 16. maja, ob 15. uri druga izvedba čezmejnih iger GO! Games. Udeležilo se jih bo štirinajst ekip, ki bodo predstavljale razne mestne četrti, rajone in vasi iz občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter Vrtojba.

Udeleženci se bodo pomerili v lovu na zaklad in v raznih igrah v znamenju dobre volje. Novost letošnje izvedbe je sodelovanje približno 100 učencev slovenskih in italijanskih šol, ki bodo tekmovali med 8.30 in 12.30. Odrasli tekmovalci, skupno jih bo okrog dvesto, se bodo zbrali ob 13.30 na Travniku, od koder se bodo v sprevodu odpravili na prizorišče dogajanje v Podturnu. Pred njimi bodo korakali tolkalci iz društva Street Drums GO. Sodelujoče ekipe bodo predstavljale Novo Gorico (tri ekipe), Solkan, Šempeter-Vrtojbo, Ločnik, Podturn-Sveto Ano, Pevmo-Štmaver-Oslavje, Štandrež, Podgoro, Madonino in Stražce-Svetogorsko četrt-Placuto; svojo ekipo bodo sestavili uslužbenci goriške občine oz. EZTS in Zavoda GO! 2025. Ob 20. uri bo za glasbo poskrbela skupina Happy Day, ob 21. uri bo na sporedu nagrajevanje.