Za čisto okolje skrbijo že od mladih nog

»Cilj teh dogodkov je povečanje občutljivosti občanov in zlasti spodbujanje mladih, da skrbijo za okolje,« pravi Marjan Drufovka, župan Števerjana, kjer so včeraj člani lovskih družin ob podpori same občine, civilne zaščite, društev F. B. Sedej in Briški grič ter vaške šole Alojza Gradnika in vrtca Kekec organizirali že tradicionalni ekološki dan.

Okrog petdeset udeležencev, med katerimi je bilo veliko otrok in mladih, se je zjutraj zbralo na Trgu Svobode, nakar so se - oboroženi z rokavicami, vedri in vrečami - po skupinah podali po vseh vaških zaselkih. »Tudi tokrat se je nabralo kar nekaj vreč odpadkov, predvsem pločevink piva - teh je res ogromno - in cigaretnih ogorkov, ob tem še plastičnih in drugih odpadkov, npr. kosov železa,« pravi Drufovka, po besedah katerega sta »kritični točki« zlasti Grojna ter območje Prevale oz. Jazbin. Po županovih besedah so med včerajšnjo čistilno akcijo skupno nabrali okrog štirideset vreč odpadkov, ki jih bo jutri odpeljalo podjetje ISA, za odvoz kovinskih odpadkov pa bo poskrbelo specializirano podjetje. Čistilna akcija se je zaključila ob uri kosila, ki so si ga udeleženci privoščili v prostorih Kulturnega doma na Bukovju.