Dela 24 kiparjev in kipark ter dveh fotografov bodo več mesecev krasila vsa tri nadstropja goriškega muzeja Sv. Klare. Posebnost teh del je, da so čezmejna, izdelana pa so iz lokalnih lesa in kamna, so o razstavi Silva lapidea povedali na včerajšnji predstavitvi, ki je potekala v goriški mestni hiši. Poleg kustosinj Emanuele Uccello in Pavle Jarc, ki je tudi direktorica Mestne galerije in Kulturnega doma Nova Gorica, so o razstavi spregovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in predsednik kulturnega društva Prologo, ki sodeluje pri projektu, Franco Spanò.

Široko partnerstvo

Razstava je nastala po zamisli goriške občine, ki je v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 povabila k sodelovanju novogoriško občino, novogoriška Kulturni dom in Mestno galerijo ter društvo Prologo. Drugi partnerji so Evropski zavod za teritorialno sodelovanje EZTS GO, Fundacija Goriške hranilnice in Dežela FJK.

V muzeju sv. Klare bo razstavljalo 11 slovenskih in 15 italijanskih umetnikov, med temi sta dva fotografa. Njihova dela povezuje uporabljeni material in tehnika. »Gre za prvo razstavo, ki prinaša čezmejni pogled v sodobno kiparstvo,« je na predstavitvi dejala Pavla Jarc. »Gre za kulturni projekt, s katerim res vstopamo v vode EPK 2025,« je pojasnil Oreti. Projekt, razstavljena dela in uporabljeni materiali kraškega ozemlja pa so simbol čezmejnega sodelovanja. »Uporabljeni materiali so naravnega izvora in, kot vemo, narava ne pozna meja,« je še pristavil župan.