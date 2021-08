Čezmejni praznik piva v spomin na »pohod metel«

S čezmejnim točilnim pultom so želeli obeležiti 71. obletnico t.i. »pohoda metel«, zgodovinskega dne, ko je večtisočglava množica »poteptala« mejo med Jugoslavijo in Italijo ter preplavila Gorico. Včeraj je v spomin na ta dogodek na Trgu Evrope / Transalpina potekal prvi čezmejni festival piva Borderless Beer Fest, ki sta ga organizirali pivovarni Antica Contea iz Gorice in Reservoir dogs iz Nove Gorice v sodelovanju z društvom Arci Gong in delovno skupino Go2025.

13. avgusta 1950 se je na mejnem prehodu v Rožni Dolini zbrala nepregledna množica ljudi. Razširila se je namreč novica, da bodo oblasti za en dan dovolile srečanje sorodnikov, znancev in prijateljev na nevtralnem ozemlju med Gorico in Novo Gorico, ki je sicer takrat še nastajala. Množica se ni ustavila pri meji: tistega dne so bile vse goriške trgovine odprte, čeprav je bila nedelja. Kdor je prišel v Gorico iz Jugoslavije, je priložnost izkoristil za nakup riža, kave, sladkorja in tudi metel, ki jih vidimo na fotografijah iz tistega časa in jih je bilo v takratni Jugoslaviji očitno težko najti, v zameno pa je prinesel kokoši, jajca in maslo. Zgodovinsko dogajanje je na petkovem srečanju na trgu obeh Goric opisal Dario Stasi, srce čezmejnega časopisa Isonzo-Soča. Na večeru sta spregovorila tudi podžupan Občine Nova Gorica Simon Rosič in goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Sledilo je druženje ob pivu, ki ga proizvajata pivovarni Antica Contea in Reservori Dogs, čeprav v odsotnosti glasbe, saj so se organizatorji odločili, da se zaradi predpisov za omejitev širjenja koronavirusa temu odpovejo.

