Čezmejno, dvojezično, vključujoče

Sobotna parada ponosa bo gotovo prva v Italiji, po vsej verjetnosti tudi prva na svetovni ravni, ki prečka državno mejo. Tretja deželna parada ponosa, ki bo Gorico in Novo Gorico obiskala v soboto, 4. septembra, nosi zato pomenljivo geslo Sconfiniamo i diritti - Odmejimo pravice. Na včerajšnji predstavitvi parade na goriškem Travniku so navzočim razkrili nekaj podrobnosti o sobotnem dogodku podpredsednika združenja FVG Pride Yuuki Gaudiuso in Martina Crasso ter predsednik združenja Nacho Quintana Vergara.

Središče dogajanja bo že zjutraj Travnik, kjer bodo od 10. ure dalje stojnice z informativnim materialom raznih slovenskih in italijanskih združenj, tako LGBTQIA+ kot drugih. Od 15. ure se bodo na Travniku zbrali vsi, ki bi se radi udeležili parade. Sprevod bo krenil ob 16. uri; trasa, ki jo bodo prehodili, pa še ni znana. »Po navodilih goriške kvesture iz varnostnih razlogov ne bomo razkrili poti: znana bo na dan parade,« so povedali včeraj. Parada bo enkrat prestopila državno mejo, sprevod se bo zaključil na Trgu Evrope/Transalpina. »Simbolično se bo parada začela v Gorici, zaključila pa v Novi Gorici,« so še povedali. Za prehajanje državne meje bo treba seveda upoštevati veljavne zakone in torej izpolnjevati pogoje PCT. »V dogovoru z novogoriškimi varnostnimi organi bomo med udeleženci sprevoda preverjali, da izpolnjujejo pogoje za prestop meje. Zato, da bo lažje prestopiti mejo, naprošamo udeležence, da se že v jutranjih urah zglasijo na naši stojnici na Travniku in nam predložijo covidno potrdilo, da preverimo njegovo veljavnost. Dali jim bomo zapestnico, po kateri bomo vedeli, da lahko prečkajo mejo. Za udeležbo na dopoldanskem sejmu na Travniku in za udeležbo na sprevodu kot takem ni potrebno predložiti covidnega potrdila. V vsakem primeru pa se je treba držati veljavnih pravil in upoštevati varnostno razdaljo ali nositi zaščitno masko,« je razložil Quintana Vergara.