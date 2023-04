Čezmejno policijsko spremstvo za prevoz otroka iz Ljubljane v Bergamo

Na veliko noč v večernih urah so v pediatrični kliniki ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra prejeli sporočilo iz Bergama, da so v tamkajšnji bolnišnici imeli na razpolago za presaditev organ, ki ga je potreboval otrok na zdravljenju v Ljubljani. Na pomoč za organizacijo ustreznega prevoza in spremstva so poklicali slovenske policiste, ki so takoj zatem vzpostavili stik z goriško prometno policijo.

Na policijskem poveljstvu v Ulici Pola na Rojcah so se nemudoma lotili organizacije spremstva v sodelovanju z operacijskimi središči prometne policije iz Vidma, Padove in Milana, saj je bilo treba poskrbeti za zagotovitev raznih patrulj, ki bi se zvrstile med potjo. Ko je bilo vse organizirano, se je reševalno vozilo iz Ljubljane odpravilo na pot. Nekaj minut pred polnočjo je po avtocesti doseglo nekdanji mejni prehod med Vrtojbo in Štandrežem, kjer so skrb za spremstvo od slovenskih kolegov prevzeli goriški prometni policisti. Reševalno vozilo z otrokom je iz Ljubljane prispelo v Bergamo sredi noči iz nedelje na ponedeljek, in sicer ob 1.58. Kirurška ekipa je seveda že vse pripravila vnaprej, tako da se je kirurški poseg za presaditev organa začel takoj zatem. Operacijo so uspešno izpeljali, seveda otroku vsi skupaj želijo, da bi čim prej okreval.