Čezmejno pretakanje in »strdki zgodovine«

»Obdali smo se z mejami, zato da bi se znotraj meja počutili varnejši. Toda, če se skozi te meje nič ne pretaka, potem tvegamo, da se v njih zadušimo.« To misel v začetnih kadrih filma Jana Mozetiča Dva koraka od Baltika do Jadrana izreče nevidna pripovedovalka – gre za goriško igralko Anito Kravos, ki je v filmu ne vidimo, je pa v njem ponudila svoj glas za pripovedno nit potovanja s severne do južne morske obale srednjevzhodnega evropskega geografskega in kulturnega prostora, skozi katerega dokumentarni film vodi gledalca. Navedeni stavek pripovedovalka izreče, ko zre v širino Baltskega morja, v njegovo navidezno neskončnost, v prostranost, ki izzveni kot nasprotje jezikovnih, miselnih in političnih meja, ki smo si jih ljudje zadali na kopnem.

Dokumentarni film je nastal v produkciji Kinoateljeja in sicer v okviru evropskega projekta Let’s Meet, namenjenega krepitvi družbene in izobraževalne vrednosti evropske kulturne dediščine preko uporabe novih medijev. Kinoatelje je v njem sodeloval s partnerji iz Litve, Poljske, Madžarske in z Evropskim združenjem za lokalno demokracijo ALDA. Film so snemali med lansko jesenjo in letošnjo pomladjo, javnosti pa so ga prvič predstavili predsinoči na dobro obiskani predpremieri v Kulturnem domu v Novi Gorici. Kje in kdaj bo uradna premiera, ostaja še skrivnost, iz česar lahko ugibamo, da se morda obeta festivalska predstavitev, še pred tem pa načrtujejo še nekaj predpremier, najbrž v kratkem v Venetu in nato na Madžarskem.

Filmska pripoved se razpleta okrog štirih likov kulturnikov, ki so živeli in s svojim ustvarjalnim delovanjem zaznamovali lastna okolja v času na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Pripoved črpa navdih v zgodovini, nanjo pa gleda iz današnje perspektive. »Skušal sem odkrivati drobtinice preteklosti v zdajšnjem času,« je na predstavitvi novogoriški publiki povedal režiser Jan Mozetič doma iz Mirna, ki je lastnemu kraju posvetil svoj prvi celovečerec Miren dan, prav tako v produkciji Kinoateljeja. Pripovedna nit se tako razpleta skozi čas in geografski prostor, od Litve skozi Poljsko, preko Madžarske do Gorice in Trsta.

