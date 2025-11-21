Ciciliano: FJK je pravočasno odreagirala in ostaja zgled

»Tokratno izredno stanje je znova pokazalo takojšnjo odzivnost deželnega sistema civilne zaščite: Furlanija - Julijska krajina je kraj, kjer se je oblikoval italijanski model, ki ga danes priznavajo tudi v tujini. Tudi tokrat je takoj odgovorila na potrebe prebivalstva,« je po današnjem ogledu območij, ki jih je v ponedeljek prizadelo neurje, izjavil vodja državne civilne zaščite Fabio Ciciliano.

»Ob tako intenzivnih padavinah, kakršne so bile v zadnjih dneh – njihova povratna doba je tisoč let – lahko popusti tudi najbolj stabilno in varno območje. In prav to se je zgodilo v Bračanu,« je dodal. V tem zaselku pri Krminu je zemeljski plaz zasul tri stanovanjske hiše, pri čemer sta umrli dve osebi, ena pa se je poškodovala.

Ciciliano je še pojasnil, da na državni ravni že poteka postopek za razglasitev izrednega stanja in bo o tem vlada čim prej odločala.