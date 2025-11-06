Cikel srečanj bo sklenil kardinal Tagle

Niz Evropa - Kulture v dialogu, ki ga prireja goriška nadškofija skupaj z raznimi partnerji v sklopu Evropske prestolnice kulture2025, se bo zaključil z obiskom kardinala Luisa Antonia Gokima Tagleja.

Kardinal iz Manile, ki je tudi prefekt dikasterija za evangelizacijo, je bil v začetku maja letos med favoriti za naslednika papeža Frančiška. Takrat 67-letni kardinal je bil sicer po mnenju mnogih »premlad, tako da naposled le ni postal papež. Gorico bo Tagle, ki ima kitajske korenine, obiskal v soboto 8. novembra.

Maševal bo pri kapucinih

Obisk se bo začel ob 9. uri, ko bo kardinal somaševal v cerkvi svete Marije Vnebovzete pri kapucinih. Na večernem srečanju v Kulturnem centru Lojze Bratuž, ki bo na sporedu ob 18.30, se bo z uglednim gostom pogovarjala skupina dijakov klasičnega liceja Dante Alighieri iz Gorice in zavoda Združenega sveta v Devinu. Dan obiska bo sovpadal tudi s četrto izvedbo dneva prostovoljca in solidarnosti, ki ga prireja goriška nadškofijska Karitas v sodelovanju z raznimi slovenskimi in italijanskimi društvi širšega čezmejnega prostora.

»Odprl nam bo pogled«

»Gre za osebo, ki že od nekdaj živi v duhu mednarodnosti in zna z navdušenjem ter s toplino posredovati globoka sporočila. Gotovo nam bo kardinala Tagle znal odpreti pogled, usmerjen ne le v evropsko, temveč v svetovno razsežnost,« je o kardinalu Tagleju dejal goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, ki je včeraj z direktorjem urada za družbeno obveščanje Maurom Ungarom in namestnikom direktorja Karitas Adalbertom Chimero predstavil sobotni dogodek. Na začetku včerajšnje predstavitve so se trije govorniki z ganjenostjo spomnili tudi diakona Renata Nucere, ki se je za vedno poslovil pred nekaj dnevi in je za sabo pustil veliko praznino. Nakar je Adalberto Chimera predstavil glavne dejavnosti škofijske Karitas, izvedene v letu 2024.

Za udeležbo na zadnjem dogodku niza Evropa - Kulture v dialogu je zaželena prijava na naslovu eventi@arcidiocesi.gorizia.it. Prireditelji so že napovedali, da bi radi cikel dogodkov udejanjili tudi v naslednjem letu in še okrepili sodelovanja. Skupaj z goriško nadškofijo so niz srečanj organizirali tednik Voce Isontina ter društvi Visionari in Città dell’Uomo v sodelovanju z Zadrugo Goriška Mohorjeva, SKGZ, SSO, Kulturnim centrom Lojze Bratuž, goriškim Kulturnim domom, Inštitutom za socialno in versko zgodovino in Furlanskim filološkim društvom.