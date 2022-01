CNN o skritem slovenskem zakladu

Vipavska dolina se v turističnem smislu vedno bolj uveljavlja tudi v tujini. Nazadnje jo je v reportaži za CNN izpostavila novinarka Mary Novakovich in jo označila za krasen slovenski skriti zaklad. »Vipavska dolina je bogata rodovitna pokrajina, ki se razteza na zahodu Slovenije do meje z Italijo in ima čarobno kombinacijo izjemnega vina ter hrane, dramatičnih kraških pokrajin in srednjeveških gradov, ki se dvigajo nad lepimi vasicami,« je izpostavila novinarka CNN.

Edinstvena mikroklima z dodatkom burje je tista, ki omogoča, da na tem koščku sveta odlično uspeva vinska trta. »Številne kleti – in še nešteto majhnih družinskih vinogradov – prideluje premalo cenjena vina«, je zapisala, pri čemer izpostavlja avtohtoni sorti zelen in pinela. Burji gre zasluga tudi za vipavski pršut, ki uspešno parira italijanskemu. Gurmani se bodo v dolini zagotovo dobro počutili, opaža avtorica, pa naj bo to zaradi turističnih kmetij in gostiln ter osmic, ali pa zaradi dveh restavracij, nagrajenih z Michelinovo zvezdico: Dam v Kromberku in Gostilna pri Lojzetu na Zemonu.

Novinarka priporoča obisk mesteca Vipave, kjer je na majhnem območju »stlačenih veliko čudes«. Če želite občutiti zgodovino, priporoča bralcem, si v Ajdovščini oglejte rimsko utrdbo Kastra z največjim ohranjenim rimskim obzidjem v Sloveniji, nato pa na ulicah Vipavskega Križa in v tamkajšnjem samostanu »preskočite nekaj stoletij«. Za razgled z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji se povzpnite na vrh stolpa gradu Rihemberk.

Med vsemi naravnimi lepotami Vipavske doline kot najbolj očarljivo izpostavlja Otliško okno na robu Trnovske planote. Omenja pa tudi pot po naravoslovni učni poti ob Hublju, Pot po robu in na Vitovsko krožno pot. Gospa Novakovich poudarja, da bo vsak našel pot, primerno svoji telesni pripravljenosti, naj bo to pohodnik ali pa kolesar, jadralno padalstvo pa je zagotovo najbolj razburljiv način, na katerega lahko doživimo Vipavsko dolino. Kot navaja avtorica, so osupljivi razgledi vredni vsakega napora.

Popotovanje novinarka zaokrožuje v Novi Gorici, kjer med drugim omeni tudi samostan na Kostanjevici. Ob tem poudarja, da se Gorica in Nova Gorica stikata na Trgu Evrope, kjer »poteka danes nevidna meja med dvema državama«. Mesti sta »združili moči«, tako da bosta leta 2025 prvi primer čezmejne Evropske prestolnice kulture, zaključuje avtorica.