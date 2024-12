Corriere o projektu briških vinarjev

Današnji vsedržavni dnevnik Corriere della Sera v svoji prilogi Extra posveča celotno stran osmim kletem iz goriških Brd, ki sodelujejo pri projektu Collio. S tem imenom stekleničijo mešanico avtohtonih sort vin friulano, malvazija in rebula, pri čemer mora biti delež friulana vsaj 50-odstoten. Pobudniki so vinarji Kristian Keber, Andrea Drius, Fabijan Muzic in Alessandro Dal Zovo, direktor krminske zadružne kleti, ki poudarjajo, da si sami niso nič izmislili in da si torej ne pridržujejo kakršnihkoli avtorskih pravic, saj gre le za ponovno obuditev imena nekdanjega najstarejšega tamkajšnjega avtohtonega vina. Belo vino collio iz avtohtonega grozdja je bilo že leta 1964 kot prvo vključeno v pravilnik konzorcija. Od leta 1991 pa so vanj vključili še mednarodne sorte, kot sta denimo pinot in rizling.

Projekt se je udejanjil leta 2018. Pri njem morajo sodelujoči spoštovati določena pravila. Uporabljajo lahko le steklenice konzorcija. Na njih morajo biti pred imenom posamezne kleti oznake z logotipom collio. Mešanica mora, kot omenjeno, vsebovati vsaj 50-odstotni delež friulana, zagotavljati pa mora kvaliteto, odličnost in spoštovanje tradicij, pri čemer naj bo collio reprezentativen za teritorij.

K projektu so kasneje pristopili še kleti Korsič, Buzzinelli, Marcuzzi in La Rajade.