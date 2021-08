Covid še vedno glavna skrb, novosti zadevajo urnik in ponudbo

S popravnimi izpiti, ki se na tehniških zavodih začenjajo danes, na licejih pa jutri, se dijaki drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici postopoma začenjajo vračati v klopi. Kot vse šole na državni in mednarodni ravni se tudi šolski center v Puccinijevi ulici že dve šolski leti sooča s koronavirusom, s šolskim letom 2021/2022 vstopamo v že tretje tovrstno leto. Ob koronavirusnih neznankah se letos goriškim dijakom obeta tudi reorganizacija šolskega urnika. V prejšnjih mesecih so se namreč na obeh ravnateljstvih odločili za kratek teden, ki predvideva pouk samo od ponedeljka do petka. Sobote bodo tako pouka proste. Kaj to pomeni v praksi, smo se pozanimali pri ravnateljicah, Sonji Klanjšček za liceje in Mari Petaros za tehniške zavode. Pred začetkom pouka čaka šoli sicer še nekaj dopolnilnih dejavnosti.

NAJPREJ POPRAVNI IZPITI

Danes, 26. avgusta, bodo na tehniških zavodih začeli popravne izpite. Dijaki bodo imeli po en popravni izpit na dan. »Podporni pouk je potekal med junijem in julijem, za eno skupino pa tudi od 15. avgusta dalje. Dejavnosti smo financirali z denarnimi sredstvi, ki smo jih prejeli s prijavo na enega izmed razpisov Fundacije Goriške hranilnice,« pravi ravnateljica Mara Petaros. Od 2. do 8. septembra bodo tudi priredili intenzivni tečaj italijanskega jezika za dijake, ki prihajajo iz Slovenije. »Tečaj bo potekal na več nivojih, tako za začetnike kot za dijake, ki jezik bolje poznajo. Doslej smo podporo pri pouku za italijanski jezik nudili med letom, letos pa smo se odločili, da to raje naredimo pred začetkom pouka,« poudarja ravnateljica. Na licejih se bodo popravni izpiti začeli jutri, 27. avgusta, nadaljevali se bodo še v ponedeljek in torek, 30. in 31. avgusta.