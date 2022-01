Čreda ovac povzročila zastoje (video)

Vozniki, ki so se danes zjutraj peljali po nekdanji pokrajinski cesti št. 8 med Sovodnjami in Zagrajem, so naleteli na dokaj nenavaden prizor. Pred sabo so nenadoma zagledali veliko čredo ovac, ki jih je pastir s svojimi petimi psi vodil proti sovodenjski občini, kjer se bodo pasle nekaj dni.