Cremonini za odprtje koncertnega prizorišča na goriškem letališču

Koncertno prizorišče na goriškem letališču bo zaživelo 31. maja. Na goriški občini napovedujejo, da bo prvi glasbenik, ki bo nastopil na novem prireditvenem prostoru, Cesare Cremonini. Goriška občina si je prizadevala, da bi prizorišče po zgledu arene Campovolo pri Reggio Emilii, ki je zaživela leta 2005 z nastopom pevca Luciana Ligabueja pred stotisočglavo množico, odprla že med lansko Evropsko prestolnico kulture, vendar je naletela na vrsto težav. Na letališču so našli neeksplodirana ubojna sredstva in azbest, tako da se je vse skupaj zavleklo.

Na goriški občini pojasnjujejo, da so dela v preteklih mesecih ponovno stekla in da so zdaj v glavnem zaključena, tako da se že veselijo napovedanega odprtja novega koncertnega prizorišča.