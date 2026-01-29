»Carl Michelstaedter je podoben vihar verjetno čutil v sebi«

Besneče morje je naslov nove glasbeno-gledališke uprizoritve Kulturnega centra Lojze Bratuž, ki je nastala v okviru projekta Cross stories v sodelovanju s SNG Nova Gorica. Gre za izvirni lirični muzikal o goriškem pisatelju, pesniku, filozofu in umetniku Carlu Michelstaedterju, o njegovi ljubezni do ruske anarhistke Nadje Baraden, o nepričakovanih preobratih njegovega življenja. Na sporedu bo 5. in 6. februarja ob 20. uri.

Predstava je delo uigrane ekipe, v kateri se prepletajo dolgoletna sodelovanja. Glasbo je napisal tržaški skladatelj Stefano Sacher, režijo pa podpisuje Jasmin Kovic, ki je v tandemu s Sacherjem že ustvarila otroški muzikal SSG Gregor in Silvija, še prej uprizoritev sodobne opere Medejin spomin in tudi predstavo proti nasilju nad ženskami po tekstih pesnice Alessandre Carnaroli, ki je nastala na pobudo Občine Devin-Nabrežina. S skladateljem je v preteklosti sodeloval tudi avtor libreta Mauro Rossi, ki je napisal besedilo na osnovi dnevniških zapisov Michelstaedterja. GO! Borderless Orchestra bo dirigiral Simon Dvoršak. Pred pričakovano premiero smo se pogovorili z avtorjem glasbe Stefanom Sacherjem.

Kako je sploh nastala zamisel za glasbeno predstavo o Michelstaedterju?

Prebral sem monografijo Alessandra Arba in vsebina me je tako prevzela, da sem se še dodatno poglobil v življenjsko zgodbo tega mladega in genialnega misleca, ki si je iz delno nepojasnjenih razlogov vzel življenje. Umrl je pri 23 letih, a je zatem postal zelo znan, skoraj pop zvezda. V času EPK je prišlo do zamisli, da bi mu posvetili glasbeno-gledališko delo z ekipo ustvarjalcev, s katerimi sem že nekajkrat plodno sodeloval.

Kako bi nam lahko opisal slog libreta in same uglasbitve?

Zamislil sem si opero in Mauro Rossi je napisal libreto v verzih. Kot filolog je lahko oblikoval jezik na način, ki spominja na izražanje iz začetka 20. stoletja in je poln citatov iz Michelstaedterjevega opusa. Izbrali smo definicijo liričnega muzikala, ker ima spevnost in mehke harmonije muzikala, ki jih nadgrajujejo elementi minimalizma, impresionizma, jazza. Šestnajst ponavljajočih se motivov povezuje celoto v dvajsetih prizorih s sklepnim epilogom. Zelo natančno in poglobljeno delo je trajalo dve leti; medtem sem odvrgel veliko papirja, saj pišem še s svinčnikom ...

Kaj izraža naslov predstave?

Naslov izhaja iz ene od zadnjih poezij Michelstaedterja. Oboževal je morje, ki mu je dalo vtis polnosti. O morju govori tudi v tej poeziji, ki jo je napisal nekaj mesecev pred smrtjo in v kateri opisuje bes morja v pristanišču, ko valovi postanejo dejanska podoba neobvladljive energije. Podoben vihar je čutil verjetno v sebi.