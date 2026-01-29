Pametnega zabojnika pred pokopališčem na Proseku ni mogel odpreti

Marjan Blažina se je pred dnevi odpravil na proseško pokopališče, da bi obiskal grob staršev. Oče Angelo in mama Mara sta prebivala na Proseku, v tistem predelu Ul. san Nazario, ki ni zaobjet v istoimenskem nekdanjem ezulskem naselju. Tam je z njimi prebival tudi sin, ki pa se je pred leti preselil v Gabrovec, vas, iz katerega izvira rodbina Blažina.

Na pokopališču je na grobu uredil cvetje. Odstranil je ovenele liste, ki jih je nato odnesel s pokopališča, da bi jih, kot vedno dotlej, odložil v zabojnik pred vhodom.

Z nogo je pritisnil na položni drog, da bi odprl pokrov zabojnika, a pokrov se ni dvignil. Obstrmel je, pogledal in ugotovil, da je bil pred vhodom na pokopališče nameščen nov tip zabojnika, tako imenovani pametni zabojnik ali – kot piše v sporočilu, ki ga je družba AcegasApsAmga dostavila družinam na območju Zahodnega in Vzhodnega Krasa – zabojnik z nadzorovanim dostopom. Gre za zabojnike za mešane odpadke, neprimerne za recikliranje, za odpiranje katerih je potrebna elektronska kartica z uporabniško številko.

Marjan Blažina je poskusil odpreti zabojnik z elektronsko zdravstveno kartico, a ni šlo. Ovenelega cvetja mu ni bilo mogoče odložiti v zabojnik.