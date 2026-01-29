VREME
Četrtek, 29 januar 2026
Pametnega zabojnika pred pokopališčem na Proseku ni mogel odpreti

Proseško pokopališče obiskujejo tudi prebivalci nekaterih naselij zgoniške občine

Marjan Kemperle |
Prosek |
29. jan. 2026 | 11:58
    Pametnega zabojnika pred pokopališčem na Proseku ni mogel odpreti
    Zabojnik z nadzorovanim dostopom pri pokopališču (M.K.)
Marjan Blažina se je pred dnevi odpravil na proseško pokopališče, da bi obiskal grob staršev. Oče Angelo in mama Mara sta prebivala na Proseku, v tistem predelu Ul. san Nazario, ki ni zaobjet v istoimenskem nekdanjem ezulskem naselju. Tam je z njimi prebival tudi sin, ki pa se je pred leti preselil v Gabrovec, vas, iz katerega izvira rodbina Blažina.

Na pokopališču je na grobu uredil cvetje. Odstranil je ovenele liste, ki jih je nato odnesel s pokopališča, da bi jih, kot vedno dotlej, odložil v zabojnik pred vhodom.

Z nogo je pritisnil na položni drog, da bi odprl pokrov zabojnika, a pokrov se ni dvignil. Obstrmel je, pogledal in ugotovil, da je bil pred vhodom na pokopališče nameščen nov tip zabojnika, tako imenovani pametni zabojnik ali – kot piše v sporočilu, ki ga je družba AcegasApsAmga dostavila družinam na območju Zahodnega in Vzhodnega Krasa – zabojnik z nadzorovanim dostopom. Gre za zabojnike za mešane odpadke, neprimerne za recikliranje, za odpiranje katerih je potrebna elektronska kartica z uporabniško številko.

Marjan Blažina je poskusil odpreti zabojnik z elektronsko zdravstveno kartico, a ni šlo. Ovenelega cvetja mu ni bilo mogoče odložiti v zabojnik.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.

