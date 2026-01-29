Melania je takšna, kot jo želijo prikazati

O Melaniji Knavs Trump se je v zadnjih letih veliko bralo, pisalo in govorilo, pa čeprav je današnja ameriška prva dama od vselej zelo zadržana in diskretna tako na račun »prvega« življenja, se pravi na račun obdobja, preden bi srečala Donalda Trumpa, kot glede aktualnega vsakdana, ki ga preživlja med Belo hišo v Washingtonu, New Yorkom in rezidenco v Mar-a-Lagu.

Decembra 2024 pa je slovenska soproga ameriškega predsednika privolila v snemanje dokumentarnega filma, ki ponuja doslej nepoznan vpogled v obdobje dvajsetih dni, ob koncu katerih je prišlo do Trumpove izvolitve. Brett Ratner je film posnel ravno ob pripovedi prve dame.

S pomočjo filmske kamere je danes 56-letni režiser prikazal Melanio Trump, medtem ko se posveča pripravam na dan ponovnega moževega imenovanja za predsednika ZDA in hkrati krmari skozi proces njegove ponovne vselitve v Belo hišo. V istih dneh je tudi skrbela za selitev svoje družine v prestolnico ZDA. Z ekskluzivnimi posnetki srečanj, zasebnih pogovorov in še nikoli videnih lokacij Ratnerjev dokumentarec Melania prikaže vrnitev gospe Trump v predsedniško palačo, kjer se kroji tudi usoda sveta.

Kot je Melania Trump sama povedala, se v njenem primeru zgodovina začne pisati v treh tednih pred predsedniško inavguracijo. Po zelo ekskluzivni premieri z zelo ekskluzivnimi povabljenci v Beli hiši bo film pristal v kinodvoranah, kjer bo publiki postreženo z nekaterimi zakulisji prelomnega poglavja s konca leta 2024; režiser je k dogajanju dodal tudi pripoved o intimnem Melaniinem soočanju z vlogo prve dame. Film je seveda pooblaščen prikaz, v katerem je videti samo to, kar je Bela hiša hotela pokazati. Na velikem platnu in v produkciji Amazon MGM Studios zaživi torej zgodba, ki je zanimiva za tiste gledalce, ki bi se radi »sprehodili« po sobanah in krajih, kamor ne bi imeli nikoli dostopa. Je pa res, da je iz dokumentarnega vidika bistveno bolj zanimiv film, ki ga je Melanii Trump posvetil tržaški režiser Jurij Gruden, katerega naslov je ravno tako Melania, naslanja pa se na drugačne vire in raziskuje povsem različno obdobje njenega življenja.

Melania

Država: ZDA, 2025

Režija: Brett Ratner

Igrajo: Melania Trump, Barron Trump in Donald Trump