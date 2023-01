»Črički« se po poldrugem letu vračajo v svoj vrtec

Z jutrišnjim dnem se na vseh slovenskih šolah in v vrtcih na Goriškem ponovno začenja pouk. Vrnitev z božično-novoletnih počitnic bo za nekatere otroke prav posebno doživetje, saj jih bo učno in neučno osebje pričakalo v novih prostorih: ob učencih sovodenjske osnovne šole Petra Butkoviča Domna, ki so odprtje nove šolske stavbe slovesno obeležili že konec decembra, bodo selitev dočakali tudi malčki doberdobskega vrtca Čriček, ki se po poldrugem letu spet vračajo »domov« – v stavbo v Mučeniški ulici.

Pogrešali so zlasti dvorišče

Od začetka protipotresne sanacije objekta, ki je trajala bistveno dlje od načrtovanega, je vrtec deloval v prostorih občinske knjižnice. »Vrnitve se seveda vsi veselimo, tudi osebje. Knjižnični prostori, čeprav niso veliki, so bili lepo urejeni in so omogočali nemoten potek dejavnosti, pogrešali pa smo zunanje prostore. Ker je knjižnica ob cesti, so nas skrbeli zlasti izhodi; kljub temu smo vedno poskrbeli za varnost otrok, tudi s pomočjo neučnega osebja. Zdaj bo iz tega vidika boljše, saj bodo otroci spet razpolagali z dvoriščem, kjer so med drugim imeli tudi svoj vrtiček,« pravi ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček.

Čeprav je Občina Doberdob uradno potrdilo o zaključku in skladnosti izvedenih del prejela šele pred kratkim, je v učilnici, pa tudi v jedilnici in kuhinji, že vse nared za jutrišnji ponoven začetek. »Nekaj bo še treba postoriti na dvorišču, drugače je vse urejeno. Podjetje je gradbeni material odpeljalo, mi smo prinesli didaktične pripomočke in opremo. V kratkem bomo sicer vrtcu priskrbeli še nekaj dodatne opreme, didaktičnega in digitalnega materiala. Prijavili smo se namreč na razpis in prejeli prispevek iz evropskih skladov, s katerim bomo nabavili nove pripomočke za vse vrtce, med katerimi je tudi Čriček,« napoveduje naša sogovornica.