Črna barva ne pristaja vsem ...

Ali črna barva res pristaja vsem? Naj oblečem bolj žareče barve ali naj raje izberem bolj umirjene? Na kaj moram biti pozorna, ko grem po nakupih? Na taka in podobna vprašanja je dobila odgovor številna - pretežno ženska - publika, ki se je v petek udeležila prvega Aperi-pogovora v knjižnici Damirja Feigla v Gorici. S Stefanio Beretta se je na prvem dogodku iz niza Aperi-pogovori v knjižnici, sodobni izzivi, novi odzivi pogovarjala izvedenka za armokromijo Helena Pertot, ki je razkrila marsikateri nasvet za oblačenje.

Helena Pertot poučuje na zavodu Jožef Stefan v Trstu kot profesorica sporočanja in italijanščine, poleg tega je tudi svetovalka za armokromijo, vedo, ki s preučevanjem barv in barvnih odtenkov prepozna tisto kombinacijo, ki posamezniku najbolj pristaja. S svetovanjem je začela novembra lani, ko se je udeležila tečaja Rosselle Migliaccio, pionirke armokromije v Italiji. »Ko sem zaključila master v komunikaciji, sem se specializirala v media trainingu, se pravi, da sem ljudi pripravljala za govor pred kamero ali pred publiko, na koncu pa so me vedno spraševali, kako naj se oblečejo. Tako sem se posvetila tudi temu svetu in na koncu prišla še do armokromije,« je na aperi-pogovoru povedala Helena Pertot. Od takrat nudi svetovanja v armokromiji, strankam pomaga tudi pri urejanju oblačil z metodo KonMarie. Njene stranke so v glavnem ženske, vendar je nekaj tudi moških. »Svoje stranke bi lahko razdelila v tri skupine: dvajsetletna dekleta, ki imajo v omari samo to, kar danes najdemo v trgovinah, dekleta, stara okrog 30 let, ki že vedo, kaj jim pristaja (in kaj ne) in hočejo samo, da jim nekdo to potrdi, ter bolj zrele ženske, ki so že odločile, da določenih oblačil oz. barv ne bodo več nosile, ker pač niso zanje,« je povedala Pertotova. Kaj pravzaprav ugotovimo med svetovanjem armokromije? Z armokromijo odkrivamo podton kože, ki je lahko hladen ali topel, intenzivnost, se pravi jakost barv na obrazu, in kontrast. Na podlagi teh ugotovimo ali smo pomlad, poletje, jesen ali zima oz. katere barve najbolj ovrednotijo naše značilnosti. »Tako ugotovimo tudi, da črna ni barva za vse in ne pristaja vsem, saj je skoraj edina barva, ki je nimam v vseh paletah,« je mit razbila Helena Pertot.