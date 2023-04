Na sovodenjski občini si prizadevajo, da bi bila čim lepša tudi zunanjost novega šolskega poslopja, ki so ga slovesno predali namenu decembra lanskega leta.

»V petek in soboto bodo na dvorišču posejali travo, medtem ko bo treba še nekaj časa počakati, da bodo lahko z raznimi barvami - rumeno, rdečo, modro, zeleno - prebarvali prostor pred vhodom v novo šolo, saj so te dni temperature v jutranjih urah prenizke za nanos ustreznih barvil,« pojasnjuje sovodenjski župan Luca Pisk in poudarja, da so na šolskem dvorišču že pred časom posadili dve oljki; osnovni šoli Petra Butkoviča Domna ju je poklonil dolgoletni sovodenjski družinski zdravnik Marijan Cijan, ki se je upokojil konec lanskega leta. Sovodenjski župan razlaga, da se nameravajo za nadaljevanje urejanja šolskega dvorišča prijaviti na ustrezne razpise v dogovoru z Večstopenjsko šolo Doberdob, pod katero spada sovodenjska osnovna šola.