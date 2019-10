Da bo Andrejev sejem varen ...

H kritju stroškov za varnost bodo letos prvič prispevali tudi kramarji. Na goriški občini so stekle priprave na Andrejev sejem 2019, ki bo mestne ulice poživil med 30. novembrom in 8. decembrom. Kramarji bodo svoje blago prodajali od sobote, 30. novembra, do ponedeljka, 2. decembra, nakar bodo na običajnem prizorišču v Ljudskem vrtu, na Trgu Battisti in v Ulici Cadorna vrtiljaki ostali do 8. decembra. V četrtek, 5. decembra, bo kot običajno na programu učenčev popoldan; tudi letos bodo karte za vrtiljake delili tudi po raznih šolah v sosednjih krajih v Sloveniji.

Pred nekaj dnevi so občinski odborniki sprejeli sklep, s katerim so določili smernice za organizacijo dogodka. Med drugim bo posebna pozornost namenjena varnosti, k zagotavljanju katere bodo prvič prispevali tudi sami kramarji, kot se je med drugim že zgodilo tudi ob letošnjih Okusih ob meji. Na občini so izračunali, da bo za zagotavljanje varnosti na Andrejevem sejmu skupno šlo 37.000 evrov; občina bo dala na razpolago 24.000 evrov, medtem ko bodo kramarji morali odšteti 13.000 evrov. Za udeležbo na sejmu bodo tako stojničarji poleg plačila predvidenih davkov prispevali od 50 do 70 evrov za delovanje varnostne službe; upravitelji vrtiljakov bodo plačali višji znesek - za manjše vrtiljake 150 evrov, za večje pa 410 evrov.