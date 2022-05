Danes na programu tudi Sgarbi, Gentile in Barbero

Tudi danes se bodo v gledališču Verdi, Herodotovem šotoru, Trgovskem domu, Dvorani Dore Bassi, v kompleksu sv. Klare in še marsikje nadaljevala razglabljanja o fašizmu z vseh zornih kotov.

Ob 9. uri bo v Herodotovem šotoru srečanje na temo kolonializma pod fašizmom, v povezavi s cesarskim mitom antičnega Rima. Govornika bosta Francesco Filippi in Alessandro Volterra, moderatorka pa bo Miska Ruggeri. Ob isti uri bo v Trgovskem domu potekalo predavanje na temo toponomastike med prvo svetovno vojno na soški fronti: govorili bodo Luca Caburlotto, Mauro Pascolini, Silvo Stok in Petra Svoljšak. Ob 10.30 bo v občinskem gledališču Verdi srečanje, na katerem se bosta pogovarjala Marcello Flores in Mimmo Franzinelli. Z moderatorjem Robertom Rovedo se bosta osredotočila na obdobje med letoma 1943 in 1945 in predstavila »Ducejevo republiko«. Ob 12. uri bo čas za enega najbolj priljubljenih gostov, umetnostnega kritika, televizijske osebnosti in politika Vittoria Sgarbija, ki bo v Herodotovem šotoru predaval o fašistični umetnosti. Istočasno bo v dvorani Dore Bassi mogoče prisluhniti srečanju, na katerem se bosta pogovarjala Marcello Flores in Luciano Patat. Tema bodo deportacije iz goriškega gradu med letoma 1943 in 1945. Filozofija v obdobju fašizma, posebej njena predstavnika Benedetto Croce in Giovanni Gentile, bo predmet srečanja v Herodotovem šotoru ob 15. uri. Njuna lika bosta osvetlila Michele Ciliberto in Armando Torno. Ob 16.30 pa bo v gledališču Verdi mogoče prisluhniti srečanju o neofašizmu. Mimmo Franzinelli in Giuseppe Parlato se bosta poglobila v obdobje po padcu fašizma in neofašističnemu gibanju, ki je nato močno zaznamoval »svinčena« leta. Ob 19.30 bodo v gledališču Verdi podelili nagrado èStoria letošnjemu nagrajencu Emiliu Gentileju, ki se bo nato pogovarjal z Georgom Meyrjem. Istočasno, ob 19.30, pa bo v Herodotovem šotoru predaval Alessandro Barbero; naslov dogodka je »Od Kobarida do pohoda na Rim«. Celoten program je na voljo na spletni strani estoriafestival.it.