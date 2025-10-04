Danes odprtje igrišča z Goranom Dragićem

V EPK okrožju, le lučaj stran od Trga Evrope / Transalpina, bodo danes odprli brezmejno igrišče za ulično košarko 3 na 3, poimenovano GOGI&GIGI. Ljubitelji tega športa se bodo razveselili navzočnosti Gorana Dragića, nekdanjega kapetana slovenske košarkarske reprezentance in NBA igralca, medtem ko bo nekdanji italijanski košarkarski as Luigi Datome odsoten zaradi družinskih razlogov. Navzočim bo sicer namenil video pozdrav.

Odprtje igrišča, ki so ga zgradili na podlagi sporazuma med Mestno občino Nova Gorica in Fundacijo Gorana Dragića, bo ob 17. uri. Dogajanje se bo sicer začelo že zjutraj, saj bo med 10. in 14. uro potekal potekal Brezmejni turnir 3x3 (U14); nastopile bodo ekipe AŠZ Dom, Košarkarskega društva Nova Gorica mladi, Dinamo in USG, ob 15. uri pa bo nastopila akrobatska skupina Dunking Devils.