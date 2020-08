Davke je utajeval s fiktivnimi podjetji

Trideset let se je s fiktivnimi podjetji v davčnih oazah izmikal plačevanju davkov; vpleten je bil tudi v afero Panamskih dokumentov (t.i. Panama papers), z objavo katerih je Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) razkril poslovanje številnih podjetij v davčnih oazah, nedavno pa mu je na sled prišla še goriška finančna straža in mu zasegla za skupnih pol milijona evrov: ob denarju na bančnih računih so mu zasegli deleže v dveh družbah in športno plovilo.

Podjetnik, sicer doma iz Padove, ima stalno bivališče v Gradežu. Goriški finančni stražniki so preiskavo zoper gradeškega podjetnika začeli septembra lani po opravljeni davčni inšpekciji, ki je pokazala, da je davčnim organom prikrival nepremičnine v Združenem kraljestvu. Po nadaljnjih preiskavah, ki so jih izvedli pod okriljem goriškega javnega tožilstva, se je izkazalo, da je že v devetdesetih letih postal edini družbenik dveh fiktivnih podjetij, ki sta zaradi davčnih olajšav imeli sedež na otoku Guernsey ob francoski obali (enem izmed Kanalskih otokov, ki spada pod britansko krono) in na Britanskih Deviških otokih.