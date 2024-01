Decima Mas z vencem na občini, protest antifašistov na Korzu

Člani veteranske organizacije Decima Mas so dopoldne v veži goriške mestne hiše položili venec v spomin na občinske uslužbence, ki so bili deportirani ob koncu druge svetovne vojne. V tišini in s tribarvnim trakom je svečanost spremljala podžupanja Chiara Gatta. Navzoči so bili praporščaki raznih veteranskih organizacij, na dveh praporih je »kraljeval« orel nad fašističnim fašom. Tajnik organizacije Decima Mas Roberto Pulli je povedal, da se bodo danes popoldne udeležili maše na kostnici v Redipulji, jutri bodo vence položili v spominskem parku in še zlasti na goriškem pokopališču, kjer se bodo pred grobnico pripadnikov enote Decima Mas spomnili padlih v bitki na Trnovem, ki se je zgodila januarja 1945. Med svečanostjo na občini je poleg tajnika organizacije Decima Mas Roberta Pullija spregovoril tudi Luca Urizio, predsednik združenja Lega Nazionale, ki je poudaril, da se ponosno klanja spominu padlim fantom enote Decima Mas, ki so »branili domovino pred invazijo«, do katere bi po njegovih besedah drugače prišlo veliko prej in bi zahtevala še več žrtev. Pred občino je bila prisotna skupina mladih s transparentom z vojaškim vzklikom Decima marinai! Decima comandante!, ki je odmeval tudi v veži mestne hiše ob zaključku svečanosti.

Že pred svečanostjo na občini so se v peš coni na Korzu Verdi na pobudo združenja ANPI-VZPI zbrali antifašisti, ki so izrazili svoje nasprotovanje sprejemanju pripadnikov organizacije Decima Mas s svojimi prapori v mestni hiši, ki je »dom cele goriške skupnosti«. Anna Di Giannantonio, predsednica goriške sekcije ANPI-VZPI, je med drugim povedala, da so županu Rodolfu Ziberni poslali prošnjo za zasedbo javne površine v spominskem parku v Gorici, kjer bi radi do leta 2025 postaviti spomenik Goričanom, ki so padli v boju proti nacifašistom. Ob njej so za mikrofon stopili pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Ennio Pironi, Majda Bratina, ki je spregovorila v slovenščini, Ennio Francavilla (ANPI-VZPI Podgora), Michele Di Luca (Ljudski dom), Claudia Cernigoi in predstavnica stranke Levica iz Nove Gorice.

»Svečanost organizacije Decima Mas na občini ni poklon mrtvim. S tem, da je na njej prisoten predstavnik goriške občine s tribarvnim trakom, gre za priznavanja neke ideologije,« je med drugim dejala Majda Bratina.