Mladoletni dekleti, doma z območja Nove Gorice, so našli. Novogoriški policisti so sporočili, da nista poškodovani in da je z njima vse v redu.

Dekleti so pogrešali od ponedeljka, po neuradnih informacijah naj bi bili najdeni na območju Trsta, kjer sta ju med drugim posnele kamere tržaške železniške postaje.